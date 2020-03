Nový trailer na Death Stranding potvrzuje červnové vydání na PC

Pokud netrpělivě vyhlížíte příchod sci-fi eposu Kodžimy na PC, můžete si v kalendáři zaškrtnout 2. června letošního roku. Právě v tento den dorazí hra simultánně na Steam i Epic Games Store, stejně jako ve fyzické podobě do kamenných obchodů.

Kojima Productions si mimo jiné rád dělá legraci z kolegů v branži, takže se můžete těšit na nové sběratelské předměty včetně fešné čepky ve formě headcraba ze série Half-Life. PC verze hry navíc nabízí za necelých 55 euro také digitální knihu The Art of Death Stranding a originální soundtrack ke hře. Day One edice vás vyjde na necelých 65 euro a přidá ještě Steelbook a exkluzivní artwork na něj.