The Medium bude plný nástrah a nebezpečí a nový trailer se soustředí právě na to. Podíváte se do chodeb hotelu Niwa a nechybí ani odhalení zbrusu nové postavy. Jedno je jisté, procházka po paralelním světě rozhodně nebude žádný med.

The Medum byl nedávno odsunut na příští rok, kdy vychází 28. ledna na PC a Xbox Series X/S.