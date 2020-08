Nový trailer na Medal of Honor: Above and Beyond vás seznámí s příběhem

Kampaň jednoho hráče bude zahrnovat zemi, moře, vzduch a cílem veškerého dění bude vskutku lákavá činnost. Pořádně znepříjemnit životy nácků a všemožně sabotovat jejich základny. Budeme kutit všechny možné pikle, podvracet jejich plány či rovnou pomáhat francouzskému odporu. A nebyl by to Medal of Honor, kdybychom se nedočkali hry pro více hráčů.

Co mě přijde ale zajímavé je, že hra nebude obsahovat žádné filmečky. V kampani se totiž budou odehrávat tři akty a my uvidíme vše z naší vlastní perspektivy, vše se zkrátka bude odehrávat kolem nás samotných díky VR.

Medal of Honor: Above and Beyond se vyvíjí pro Oculus Rift a dočkáme se už o Vánocích.