Nový trailer na sci-fi kooperační střílečku Outriders vám poví vše o hře

Připravovaná týmová střílečka Outriders je víceméně za rohem a Square Enix se rozhodl prozradit vše podstatné o hře pro ty, kdo ještě neměl tu čest, prostřednictvím klasického 101 traileru. V něm se dozvíte vše, co jen o hře vědět chcete.

Kromě něj se ještě ven dostal krátký CGI trailer, který se pro změnu soustředí na vaše schopnosti.

Outriders vychází 1. dubna pro PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Stadii. K mání je také hratelné demo, které vás nechá ochutnat prvních pár hodin ze hry a hráči se tak budou moci rozhodnout, jestli to další čekání za to stojí. Vyzkoušet je možné 4 herní třídy napříč singleplayerem i kooperačním režimem. Veškerý postup se samozřejmě poté přesune do plné hry.