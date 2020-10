Nový Xbox je jako topení, tvrdí zahraniční novináři

Reakce novinářů na vyzkoušení Xboxu Series X byly veskrze pozitivní. Nyní se však objevují také první informace o potenciálních nedostatcích nové konzole od Microsoftu. Tou by měl dle pisálků ze zahraničí být problém s chlazením. Například Ken Bogard z Jeux Video se k novému Xboxu vyjádřiv ve videu, které již bylo staženo. "Series X je horký. Jako vážně horký. Nedělá žádný zvuk, ale je neskutečně horký. Ta konzole produkuje šílené teplo. Je to v podstatě jako krb. Můžete s tím vytápět svůj byt," nešetřil kritikou na chlazení Bogard.

Podobný postřeh sdílel i Jeff Bakkalar z Giant Bomb, který navíc podotkl, že ani nebyla spuštěná žádná hra a jeho Xbox i přesto produkoval obrovské množství tepla. Je však nutné zmínit, že teplo, které z konzole vychází nemusí bezpodmínečně znamenat, že by se konzole samotná uvnitř musela přehřívat. Navíc šlo pouze o konzole poskytované novinářům, které nemusejí nutně být na chlup stejné jako ty, co půjdou do prodeje.

Xbox naopak nepřímo bránil třeba Tom Warren z The Verge. "Hodně lidí se mě ptá na Xbox Series X a jestli se tak přehřívá. Zatím nemohu mluvit kvůli embargu, ale zamyslete se. Poslal by Microsoft konzole stovkám streamerů a novinářů, kdyby věděl, že se přehřívají? Nenechali by na ně nikoho sáhnout," napsal Warren na Twitter.

