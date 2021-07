Novým hrdinským přírůstkem do hry Apex Legends je tajemný Seer

Před pár dny představená legenda nám byla odhalená velice stylovým příběhovým trailerem Metamorphosis ze série Stories from the Outlands, a také jsme se dozvěděli, že Seer zamíří do Apexu už v srpnu.

Mysteriózně vypadající Seer nosící symbol noční můry byl spolunavržen oceněným animátorem a režisérem Robertem Valley, který pracoval kupříkladu na Tron: Uprising a také seriálu Love, Death + Robots na Netflixu.

Apex Legends chystá nový event, přinese novou mapu a odměny

Do Apexu míří také údajně docela velký update spolu s desátou sezónou zvanou Emergence, která začíná 3. srpna. Je tedy pravděpodobné, že se Seera dočkáme spolu s plánovaným updatem. Více se však dozvíme na EA Play Live eventu, který proběhne ve čtvrtek 22. července.