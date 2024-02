Nvidia do bezplatné verze GeForce Now přidá reklamu. Hráče ale nebude moc obtěžovat

GeForce Now před týdnem oslavilo čtvrté výročí. Nvidia při této příležitosti připoměla, že skrz její cloud už lze hrát přes 1800 titulů, z toho více než 100 free-to-play her. Dorazí také několik funkčních novinek. Do služby ale zamíří rovněž reklama, bude se týkat bezplatného tarifu. Nvidia už e-mailem začala oslovovat uživatele, kteří jej využívají.

V sekci FAQ pak vysvětluje podrobnosti. Reklama bude GeForce Now dostupná od 5. března. Spoty se objeví pouze před samotným hraním a potrvají nanejvýš dvě minuty. Herní relaci přerušovat nebudou, ale vzhledem k tomu, že bezplatná verze je stejně omezená jen na hodinové hraní, během jednoho večera tak hráči na reklamy narazí několikrát.

Inzerce má být vhodná i pro děti, žádné nahotinky, alkohol, násilí apod. Hráči si mohou zvolit personalizovanou reklamu i obecnou dostupnou pro všechny. Nvidia inzerentům bude moci předat informace o používaném prohlížeči či platformě, nastaveném jazyku a přibližné geolokaci na základě IP adresy (tu ale sdílet nebude).

Dobrou zprávou je, že reklamy nemají hráče většinou nijak rušit. U bezplatného tarifu totiž čekací doby na připojení mohou mít i několik minut a reklama poběží během onoho čekání.