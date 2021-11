Nvidia osekala placený streaming GeForce Now, některé hry běží pomaleji

Někteří hráči si všimli, že část her dostupných skrz cloudovou streamovací službu GeForce Now již neběží při 60 snímcích za sekundu, jak Nvidia slibovala, ale rychlost klesla i pod 50 fps. A to i u placeného tarifu. Firma nakonec na svém webu přiznala barvu a uvedla, že skutečně upravila běh vybraných titulů.

V nápovědě uvádí, že přes 1100 titulů běží při 60 nebo více snímcích, avšak u – momentálně 12 her – frekvenci omezila. Nejvíce se to dotklo Cyberpunku 2077 a AC Odyssey, kde je hodnota fps stanovena na 45.

Zpomalení postihlo jen tarif Priority v ceně 1349 Kč na půl roku, u něhož firma slibuje kvalitu 1080p60, ray tracing, šestihodinové herní relace a přednostní přístup na servery. Nedávno uvedený vyšší tarif nazvaný RTX 3080 s exkluzivním přístupem k serverům, osmihodinovými relacemi a rozlišením až 1440p120 (nebo 2160p60 na Shield TV) ale mají hry běžet vždy minimálně při 60 snímcích za sekundu.

Právě jeho uvedení je možná důvodem těchto omezení. S ním skokově narostly hardwarové požadavky, ale zároveň nejspíš adekvátním způsobem nevzrostla výpočetní kapacita datacenter. Nvidia pro The Verge uvedla, že i když nepředpokládá, že by v budoucnu omezovala i tarif RTX 3080, nemůže to zcela vyloučit. Pokud se zvýší nároky nových her, teoreticky může k zásahu dojít.

Hra Frekvence Datum přidání Dauntless 55 FPS Llden 2020 Immortals Fenyx Rising 48 FPS listopad 2020 Cyberpunk 2077 45 FPS prosinec 2020 Assassin’s Creed Odyssey 45 FPS prosinec 2020 Jurassic World Evolution 50 FPS únor 2021 Dyson Sphere Program 50 FPS únor 2021 Valheim 50 FPS únor 2021 Path of Exile 50 FPS březen 2021 Outriders 55 FPS březen 2021 Kenshi 50 FPS květen 2021 Biomutant 50 FPS květen 2021 Dying Light 50 FPS červen 2021

Zdroj: Nvidia via The Verge