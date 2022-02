Nvidia rozšiřuje své DLSS portfolio. Technologie už je ve více než 150 hrách

Nvidia velmi pečlivě podporuje své grafické karty rodiny RTX a rozšiřuje do her technologie jako je ray tracing nebo DLSS, které už je k mání ve více jak 150 těch největších her.

Mezi těmi nejnovějšími jsou i populární tituly Dying Light 2 Stay Human, Phantasy Star Online 2 New Genesis a Sifu. NVIDIA také vydává nové Game Ready ovladače pro hry Elden Ring, Destiny 2: The Witch Queen a Total War: Warhammer III, takže budeš váš počítač připraven na nejnovější herní pecky.

Zdroj: TZ