O další díl závodní série Need for Speed se opět postará studio Criterion

Závodní série Need for Speed stagnuje už delší dobu, a tak jsme po rychlokvašce Payback rádi vyrazili do ulic kvalitního dílu Heat, který přinesl skvělé zábavné závodění napříč dnem i nocí, honičky, vymakaný tuning a návrat k tradicím Undergroundu a Most Wanted. Byl to rozhodně povedený díl, jak se můžete přesvědčit v naší recenzi, ale i přesto jsme nesmírně rádi, že se značka opět vrací pod křídla studia Criterion.

Jak jistě víte, veteráni z Criterionu jsou zodpovědni např. za legendární závody Burnout a jedny z nejpovedenějších moderních dílů série Need for Speed, takže jde rozhodně o dobrou volbu.

Důvodem je především nestabilní prostředí studia Ghost Games, které nezvládá nalákat potřebné talenty a důležité vývojáře pro udržení kvalitové laťky série a EA tak bylo nuceno přesunout vývoji zpět ke Criterionu, který se postará o další díl AAA úrovně.