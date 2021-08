O Death Stranding 2 se možná již smlouvá, tvrdí herec Norman Reedus

Death Stranding byl dost unikátní projekt, který někteří označují za revoluční herní počin, jiná zase za nudný walking simulator. Ať už patříte do jakékoliv skupiny, Kodžima s titulem udělal díru do světa a šance, že se dočkáme pokračování je slušná. Dříví do ohně nyní přikládá i sám herec Norman Reedus, který ztvárnil roli Sama Portera.

Death Stranding má na kontě už 5 miliónů prodaných kopií

Ten to víceméně nepřímo potvrdil v rozhovoru pro AdoroCinema, kde řekl: "Myslím, že budeme dělat i Death Stranding 2. O hře se právě diskutuje a jedná, takže...hurá!"

Samozřejmě nelze zcela vyloučit, že Reedus mluvil o chystané režisérské verzi hry, která dorazí na PS5 s množstvím nového obsahu. Vzhledem k tomu, že se však o druhém dílu několikrát mluvilo i dříve, je hodně pravděpodobně, že je minimálně u Kodžimy v seznamu přání. Počkejme si.