O filmovou adaptaci Borderlands se postará režisér Hostelu Eli Roth

Ještě se nám ani pořádně nerozjel filmový Uncharted a už tu máme další slibnou filmovou adaptaci. Univerzum Borderlands si o ujetou akční komedii přímo říká a Gearbox nyní odhalil, že se kormidla a režisérského křesla ujme Eli Roth, kterého můžete znát díky filmům Hostel či roli Donnyho Donowitze v tarantinovce Hanebný pancharti.

I’m very excited to welcome Eli Roth as Director of the Borderlands movie in development with Lionsgate and Arad Productions. Please welcome @EliRoth to the team and be sure to catch the @GearboxOfficial Main Theater Show at #PAXEast on 2/27 to learn more. #borderlandsmovie pic.twitter.com/Uaxs7jm10i