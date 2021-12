O filmovou adaptaci Ghost of Tsushima se náležitě postaráme, slibuje režisér

Ghost of Tsushima byl jedním z nejúspěšnějších titulů platformy Playstation a nejlepší hrou roku. Není tedy s podivem, že se chystá nejen pokračování, ale také filmová adaptace, na které si režisér a celý tým dává náležitě záležet. Prozradil to Chad Stahelski v rozhovoru pro IGN.

"Však víte, jak to s filmovými adaptacemi her chodí. Takže si dáváme načas, aby vše bylo správně. Úzce spolupracujeme s tvůrci hry, abychom ve filmu ponechali vše, co dělá hru tak skvělou," řekl Stahelski.

Ghost of Tsushima: Director's Cut - vítaný výlet do sousedství | Recenze

Ačkoliv je film prozatím v předprodukční fázi a scénář se ještě finišuje, tým slibuje, že by hráči a fanoušci předlohy měli být velmi spokojení s tím, co se chystá.

Pokud si prozatím chcete dohnat jednu z nejlepších her ze stáje Sony, Ghost of Tsushima: Director's Cut je k mání pro PS5 a dostanete v něm jak původní hru, tak rozšíření s ostrovem Iki.