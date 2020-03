O hudbu k seriálu The Last of Us se taktéž postará Gustavo Santaolalla

O tom, že se chystá seriálová adaptace z dílen HBO na motivy thrilleru The Last of Us už pravděpodobně víte. Stejně jako to, že se o seriál postarají tvůrci špičkového Černobylu. Nyní se k nadějně vyhlížejícímu projektu přidává další legenda, skladatel Gustavo Santaolalla.

Pokud jste hráli první díl post-apokalyptického dobrodružství Ellie a Joela, jistě víte, že Gustavo skládal soundtrack také ke hře. To znamená, že se v seriálu můžeme těšit na maximálně autentickou atmosféru a nezapomenutelnou kytaru.

Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO!