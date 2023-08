O krok blíž k hernímu Netflixu. Hry z PC Game Passu si zahrajete skrz GeForce Now bez dalších příplatků

Microsoftu k akvizici společnosti Activision Blizzard zbývá přesvědčit už jen britský regulační úřad. Aby obchod prošel, začal dělat kroky k tomu, aby se zbavil podezření z monopolizace cloudového hraní. Jedním z nich je příchod her z PC Game Passu do knihovny streamingové služby GeForce Now. Pokud jste aktivními předplatiteli PC Game Passu nebo máte podporované hry koupené v obchodě Microsoftu, budete je moci hrát přes GeForce Now bez dalších poplatků.

První várka her přijde do knihovny 24. srpna, tedy za pár dní. Mezi nimi bude Deathloop, Grounded, Mount & Blade II: Bannerlord nebo No Man's Sky. V praxi to pak bude fungovat tak, že s Game Passem si budete moci své hry hrát kdekoliv skrz streaming až ve 4K rozlišení. Samozřejmě to ale nepůjde bez dobrého připojení k internetu. Microsoft má sice vlastní variantu streamovaného hraní v podobě Xbox Cloud Gaming, které je stále v betaverzi, ale to je součástí pouze ultimátní varianty předplatného. Výhody GeForce Now budete moci využít i s klasickým PC Game Passem.

Novinky čekají i uživatele, kteří hrají čistě přes GeForce Now. Zdejší předplatné ve variantě Ultimate se dočkalo upgradu. Nově budou hráči v Evropě a Severní Americe servery s grafikami 4080, díky čemu budou moci hrát novinky jako Alan Wake II, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty nebo Payday 3 přes streaming v rozlišení 4K při 120 FPS. Nechybí ani podpora nově oznámeného DLSS 3.5. To zatím bude využívat jen Cyberpunk a Alan Wake II. V budoucnu se ale podpora rozšíří i do Payday 3, Fortnite, Gord a Texas Chainsaw Massacre.