O pilotní díl seriálu The Last of Us se postará režisér Kantemir Balagov

Kolem seriálové adaptace hitu The Last of Us se zatím točí samá velká jména a slibné zítřka a Hollywood Reporter přidává další čerstvé informace. O pilotní díl seriálu z produkce HBO by se měl postarat ruský režisér Kantemir Balagov.

Balagov se zviditelnil na festivalu v Cannes svým debutovým filmem Closeness, za který dostal ocenění FIPRESCI. V roce 2019 na to navázal oceněním Cannes pro nejlepšího režiséra díky filmu Beanpole, Naughty Dog jej tedy nevybral bezdůvodně.

Seriál na motivy The Last of Us dostal od HBO zelenou

Zbytek týmu zatím zůstává beze změny. O seriál se budou starat Craig Mazin od luxusního Černobylu a Neil Druckmann jako producent a scénárista.