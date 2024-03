O PlayStation VR2 není zájem. Pozastavuje se výroba kvůli plným skladům

PlayStation vydával novou generaci své virtuální reality s velkou vervou, ale jak se ukazuje po roce od uvedení, příliš velkou popularitu si headset VR2 nevysloužil. Sliby ohledně toho, kolik desítek her se pro ni připravuje, jsme sice slyšeli, ale těch velkých taháků je tady opravdu málo. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč jsou momentálně sklady plné neprodaných kusů, kvůli čemuž Sony pozastavilo další výrobu.

S touto informací přišel Bloomberg. Podle jejich zdrojů se mělo prodat 2 miliony headsetů, což je oproti množství prodaných PS5 pouze zlomek. Kromě již zmíněné knihovny her je další z příčin těchto událostí také vyšší cenovka, která se rovná ceně samotné konzole. V rámci zařízení pro virtuální realitu se sice jedná o jednu z nejlevnějších záležitostí, ale pro hráče zkrátka není VR hraní nutností, bez které by se nedokázali obejít.

Osobně doufám, že PlayStation svoji virtuální realitu nezavrhne úplně a budou na ní vydávat další tituly. Druhý dech by mohla nabrat s plánovanou podporou hraní na PC. Je ale jasné, že k tomu, aby PS VR2 zaujalo větší množství hráčů, bude potřeba nějaká další pecka. Horizon na to zkrátka nestačí. Máme tady sice tituly jako Beat Saber nebo Arizona Sunshine 2, které oproti ostatním svojí kvalitou značně vyčnívají, ale stále je to pro mnohé hráče málo na to, aby si dokázali opodstatnit nákup headsetu.