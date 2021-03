O vydání taktické akce Ready or Not se postará společnost Team17

Studio Void Interactive spojuje síly s vydavatelstvím Team17, který se nakonec postará o jejich nejnovější taktickou týmovou střílečku Ready or Not, která si bere to nejlepší z kultovních akcí typu SWAT.

Fanoušci se mohou těšit i na vymakané herní mechanismy, jako manuální systém vykukování zpoza překážek, přizpůsobování rychlosti otevírání dveří a chůze kolečkem myši, simulovaný inventář, penetraci materiálů, dynamiku projektilů a celou řadu dalších vychytávek, které ze hry udělají realistický nadčasový počin. A samozřejmě spoustu krve a ustřelených končetin.

Titul by se měl na Steamu objevit ještě v letošním roce.