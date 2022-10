Obchod Microsoftu a Activisionu má zádrhel. Britský regulační úřad se obává snížení konkurence na herním trhu

I když bylo odkoupení Activisionu oznámeno už před dlouhými měsíci, skutečné spojení s Microsoftem je ještě stále daleko. Akvizice nejdřív musí projít nejrůznějšími kontrolami úřadu. Zatímco ten brazilský Microsoftu obchod posvětil, britský regulační úřad se ve svém závěrečném vyjádření obává, že by akvizice mohla snížit konkurenci v oblasti herních konzolí, předplacených služeb i cloudového hraní.

"Úřad CMA se obává, že kontrola nad tímto silným katalogem, zejména s ohledem na už tak silné postavení společnosti Microsoft v oblasti herních konzolí, operačních systémů a cloudové infrastruktury, by mohla vést k tomu, že by společnost Microsoft poškodila spotřebitele tím, že by omezila schopnost konkurovat společnosti Sony - největšímu rivalovi Microsoftu - i dalším potenciálním novým rivalům, kteří by jinak mohli přinést zdravou konkurenci prostřednictvím inovativních předplatných pro více her a cloudových služeb," uvádí úřad ve svém dokumentu.

Předplatné je v tomto případě pro úřad velmi důležitou věcí. Zatím se hry Activisionu na žádné službě neobjevují hned v den vydání, což by se po odkupu Microsoftem velmi pravděpodobně změnilo a mohlo by to poměrem zákazníků znatelně zahýbat.

Microsoft se svojí odpovědí dlouho nečekal. Podle něj nejsou takové obavy na místě. PlayStation je v současnosti na vedoucí pozici konzolového trhu se 150 miliony konzolí v porovnání s 63,7 miliony Xboxů. Také si stojí za tím, že argumentace ohledně exkluzivity Call of Duty nedává smysl. Pokud by se prý každý hráč Call of Duty přesunul od Sony na Xbox, základna hráčů na PlayStationu by stále byla podstatně větší než na Xboxu. "Sony nemusí být nadšené z větší konkurence, má stále schopnost se přizpůsobit. Hráči budou mít z větší konkurence i širšího výběru ve výsledku jen prospěch." Stále není úplně jasno okolo exkluzivity budoucích dílů Call of Duty. V tomto vyjádření si nicméně Microsoft stojí za tím, že ho stále hodlá vydávat i na PlayStation. Zavedením exkluzivity by si tím jen uškodil sám sobě.

Podobně se Microsoft ohrazuje i proti námitkám ohledně cloudového hraní. Prý oproti konkurenci nemají žádnou výhodu. "Počty hráčů na cloudových službách jsou stále nízké. Poškozování nebo degradování konkurenčních služeb by výrazně zpomalilo zavedení této technologie."

Ať už to v Británii dopadne jakkoliv, Microsoft má před sebou v tomto ohledu ještě dlouhou cestu. Akvizici mu sice posvětili v Brazílii i Saudké Arábii, ale kromě Británie je stále čeká proces s Americkými úřady, který je momentálně ve druhé fázi prověřování.

Zdroj: GamesIndustry