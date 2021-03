Vypadá to, že se k nám chystá kompletní edice novodobé trilogie Tomb Raidera, pokud můžeme věřit menšímu úniku z Microsoft Store. Sbírka bude obsahovat všechny tři nové hry - Tomb Rider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration a Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Vše bude graficky lehce vypiplané a vypulírované, jinak ale jde hlavně o kompletní sbírku, nikoliv remaster. Počkejme si na oficiální odhalení.