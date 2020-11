Obchod Microsoftu prozradil nové datum vydání akce Far Cry 6

Před nějakou dobou jsme se dočkali odkladu několika her Ubisoftu v čele s očekávanou akcí Far Cry 6. Předběžné časové okno se pohybovalo mezi dubnem a 2021 a březnem 2022. Nyní to vypadá, že už známe i přesné datum vydání.

Hlavní záporák ve Far Cry 6 dostane mnohem větší prostor

To je uvedeno hned u ceny na oficiálním profilu hry v obchodě Microsoftu a říká, že si zahrajeme už 26. května roku 2021. Ubisoft samozřejmě oficiálně žádné datum vydání nepotvrdil a je dost možné, že jde o únik a zmínka za chvíli z obchodu zmizí. Datum ale zní dost věrohodně, takže si počkejme na potvrzení.