Obchodu Microsoftu uniklo pokračování strategie Two Point Hospital

Digitálnímu obchodu Microsoftu unikají různé profily her pravidelně a ani dnes nás nezklamal. Z rukou Two Point Studios nás totiž očividně čeká duchovní nástupce skvělé budovatelské strategie Two Point Hospital. Tentokrát titul ponese název Two Point Campus a dorazí na PC, Xbox One a Xbox Series X/S v blíže nespecifikované době.

Two Point Hospital: lečte nemoci a žárovky místo hlav | Recenze

Jak již název napovídá, z nemocnice se přesuneme do univerzitních kolejí a budeme budovat to nejlepší místo na učení a vzdělávání. Systémy budou velmi podobné první hře, jen tentokrát budou hráči stavět ubytovny, navrhovat lekce, najímat profesory a víceméně vytvářet identitu celé univerzity.

Stránka hry v obchodě již byla odstraněna, k mání ale bylo i pár obrázků. Oficiální oznámení je tedy na spadnutí.