Objeví se hry od Valve na konzolích? Slova Gabea Newella tomu napovídají

Gaben nedávno navštívil veřejnou školu na Novém Zélandu. Součástí jeho návštěvy bylo také Q&A. Později se celé objevilo na Redditu a konkrétně jedna z jeho odpovědí vyvolala docela velký rozruch. Jeden z účastníků se zeptal, zda má Valve v plánu vydávat hry i na konzole nebo zůstanou jen u PC. Odpověď Gabena zní: "Budete o tom mít lepší představu na konci tohoto roku."

Většina fanoušků si to vykládá tak, že ještě do konce roku 2021 tedy přijde oznámení ohledně konzolových verzí buď starších titulů nebo úplné novinky. V tomto ohledu by se docela nabízela verze Half-Life: Alyx pro nový VR headset PlayStationu. Na druhou stranu jeho slova také mohou znamenat, že se žádné změny nekonají a PC zůstane prioritou.

Kromě toho samozřejmě padly i další otázky. Došlo i na Dotu 2. Ohledně ní byl Gabe dotázán, jestli může prozradit, kdy vyjde druhá sezóna seriálu, který před pár měsíci zaznamenal značný úspěch. K tomu ale jen řekl, že fanoušci musí být trpěliví a čekat na oznámení.

Valve každopádně naposledy s ostatními platformami spolupracovalo v dobách PlayStationu 3 a Xboxu 360. Od té doby toho moc nevydalo. Poslední, co jsme si od něj mohli zahrát, je výše zmíněné Half-Life: Alyx. Tým Campo Santo, který po úspěchu hry Firewatch přešel pod Valve, na tom s jejich novinkou In the Valley of Gods také není zrovna nejlépe. Snad tedy do konce roku opravdu přijdou nějaké pozitivní zprávy.

