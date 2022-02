Objevily se názvy a loga pěti nových her z pod taktovky The Dark Pictures

Loga a pojmenování pěti nových titulů z hororové série The Dark Pictures byly zaregistrovány v Evropě. Twitterový uživatel @the_marmolade zjistil, že loga se jmény byly zapsány u EUIPO, což je Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Prozatím to vypadá na pět následujících názvů:

The Dark Pictures: Directive 8020

The Dark Pictures: The Craven Man

The Dark Pictures: Intercession

The Dark Pictures: Winterfold

The Dark Pictures Presents O Death

Momentálně The Dark Pictures série obsahuje tituly The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, The Dark Pictures Anthology: Little Hope a The Dark Pictures Anthology: House of Ashes.