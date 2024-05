Obléhání hradu v tanku, granátomet proti jízdě rytířů. Kingmakes vás pošle do středověku s moderními zbraněmi

Sanboxový titul Kingmakers zprvu působil jako další středověké dobrodružství. Po pár vteřinách prvního traileru se ale ukázalo, že tohle tak obyčejné úplně nebude, když se hlavní hrdina rozjel na bojišti posetém rytíři a lukostřelci v sedle své motorky a začal to do každého pálit samopalem. V podobném duchu se nese nová ukázka, kde se objeví i tank. Vývojáři také ukazují, jak můžete zničit herní prostředí. Není problém poslat k zemi celé budovy.

Pár měsíců po oznámení projevilo na Steamu o Kingmakers zájem přes půl milionu hráčů. Záchrana budoucnosti tím, že se vydáte do historie s řadou dnešních vychytávek, zkrátka zní tak šíleně, že si získala pozornost i přes to, že herně nic převratného nevymýšlí. Do akce se navíc budeme moci pustit v kooperaci až pro 4 hráče.

Vývojáři slibují bitvy s tisícovkami vojáků, kteří budou mít více rozumu, než třeba hordy nepřátel ze série Dynasty Warriors. Uvěřitelné chování má vedle umělé inteligence zajistit také procedurální systém animací. I když z ukázky vypadají Kingmakers jako čistá akce z pohledu třetí osoby, tak se budeme moci pustit i do strategizování. Kdykoliv je možné chopit se role velitele a rozmisťovat jednotky šermířů, lučištníků nebo kavalerie, abyste nad nepřátelskou armádou získali výhodu.

Zatím není jasné, jestli vývojáři plánují vydání i pro další platformy. Na Steamu by se Kingmakers nicméně měli objevit ještě v letošním roce v rámci předběžného přístupu. Není jasné ani to, jak dlouho budou hráči muset čekat na vydání finální verze.