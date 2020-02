Obludárium: lovecká sezóna může začít| Recenze

Co baví Nádherné zpracování

Přístupnost a jednoduchost

Parádní překlad Co vadí Náhoda vládne všemu

Přeprodukovanost 6 /10 Hodnocení

Obludárium se odehrává v blíže nespecifikovaném punkovém světě, v němž jsou velmi oblíbenou kratochvíli pro krácení volného času potulné cirkusy. Nečekejte žádné klauny, medvědy na motorce, nebo tygry. Tady to chce něco extra… publikum totiž ocení jen exotické a mnohdy také velmi nebezpečné potvory. Ty budete muset nějak získat, a tak vám nezbude nic jiného, než se vydat na lov. Úkol je tedy prostý – získat exotické příšery, které vám na konci hry vynesou nejvíce bodů. Jenže to se snadnější říká, než plní.

Na začátku hry mají všichni stejné podmínky – doprostřed stolu se položí stylová kulatá deska a na ni všechny komponenty včetně obrovského balíčku karet příšer. Je velká škoda, že při hře se dostane na sotva polovinu z nich… Poté si hráči vezmou hrací desky, náhodně si vylosují dvě karty prostředí a může se začít. Hra se skládá ze čtyř kol, které zde představují sezónu.

Jaké obludy asi budou letos v módě?

Na začátku každé sezony se jednak otočí karta, která vám řekne, jaké příšery jsou zrovna v módě. Ty totiž diváci ocení víc a kdo bude mít na konci kola nejvyšší počet daného druhu, získá body navíc. Poté se vezme určený počet karet (liší se při různém počtu hráčů) – každý hráč si ve svém tahu jednu kartu vezme a zahodí. Kartu přitom může buď vyložit, pokud se jedná o příšeru a splňuje podmínky jejího pořízení, nebo kartu krajiny, nebo kartu události, jež se sama automaticky spustí. Případně je možné za poplatek jednoho tolaru kartu uložit na později.

Abyste tomu rozuměli – lovit můžete pouze ty příšery, které máte kam dát, tedy musíte mít před sebou vyložený dostatek karet dané krajiny, ty reprezentují vaši znalost dané krajiny (čím víc ji znáte, tím větší šance, že ta uvolíte zajímavější obludy). Některé příšery žijí v moři, jiné na poušti, další zase v lese a máme tady i takovou malou specialitku – snovou říši, kterou můžete připojit k jakékoli jiné (jiným). Každá příšera pak má na kartě uvedenou úroveň, která udává to, kolik krajin onoho typu musíte mít, abyste obludu lapili. Ano, takhle je lov nebezpečných nestvůr jednoduchý. Tedy alespoň na první pohled, protože se vám klidně může stát, že vám žádné karty krajin nepřijdou, navíc žádná karta nemůže být v jednom kolem použita dvakrát a v tom případě toho moc neulovíte.

Po očku se přitom vyplatí sledovat také soupeře, jaké krajiny má vyložené a kolik jich má ještě volných, abyste mohli případně odstranit kartu, která by se mu zrovna náramně hodila. S každým předáním tak karty v balíčcích ubývají až se nakonec spotřebují všechny – to značí konec kola (sezóny). Po něm následuje krocení obzvláště divokých nestvůr, jež v tomto případě reprezentuje hod kostkami. Pakliže na něm padne dostatečný počet klecí máte vyhráno, pokud ne, budete muset poprosit banku o úvěr.

Hned druhým dechem dodáváme, že mít úvěr je v této hře tak nějak samozřejmost a obejdete se bez něj opravdu málokdy. Obludárium má totiž pro nás trochu nepochopitelné pravidlo, a to sice to, že pokud kartu nemůžete vyložit před sebe, musíte některou z nich povinně uložit na svou hráčskou kartu, a to vás vždy stojí jeden tolar. Pokud ho nemáte, musíte si vzít úvěr. Do finančních trablů se zde tedy dostanete poměrně jednoduše. Finance se v Obludáriu totiž dají získat buď díky speciální schopnosti některého vašeho společníka (jsou v balíčku karet), nebo pomocí karty události. Tajné úkoly si dokonce musíte ukládat povinně, ba dokonce je třeba, abyste je měli, protože vám na konci hry při splnění podmínek přinesou body.

Jako největší problém hry považujeme to, jak velkou roli zde hraje náhoda. Všechno záleží na tom, jaké karty si na začátku kola vy a vaši protihráči nalosujete. Další už se totiž do hry v podstatě nedostanou. Můžete si například uložit nějaké silnější příšery z lesa nebo pouště, jenže potom se stejně nedostanete k vyložení, protože nebudete mít dostatek krajiny. Stejně tak tajné úkoly. Klidně se vám může stát, že se k vám dostanou jen takové, které vůbec nevyužijete. Tajné úkoly jsou navíc dost nevyvážené – některé z nich jsou hodně silné (například bodování vedlejších úkolů, nebo půjček), jiné vám budou k ničemu. Myslíme, že by hře rozhodně pomohlo, kdyby bylo nějak ošetřeno, aby se v každé partii objevilo alespoň několik oblud z dané lokace. Chápeme, že více oblud znamená větší variabilitu, ale na druhu stranu se takto většina oblud ani nedostane ke slovu.

Naopak velkou výhodou hry je, že j zvládnou i menší děti nebo absolutní nehráči a je to taková nenáročná oddychovka. Co se týče počtu hráčů, nejlepší nám hra přišla v počtu 3 hráčů, kdy celkem rychle odsýpala. Existuje sice speciální úprava pro dva, ta nám ale příliš nesedla. Počet sezón (případně karet) mohl být klidně menší, navíc vám poměrně dost času zabere míchání karet a chystání hry, takže si raději rozmyslíte, jestli nesáhnout po něčem menším.

Absolutorium by tvůrci hry zasloužili za grafické zpracování. Ilustrace nestvůr, ale také krajin a dalších karet je skutečně na vysoké úrovni a je vidět, že se na něm podíleli profesionálové. Mezi naše největší favority pak patří Vlkopýr a Dýmon. Na stole vypadá Obludárium opravdu stylově. A pochválit bychom chtěli také překladatelský tým, který si s počeštěnými názvy opravdu pohrál. To je patrné zejména na jménech postav (Emilie Hrdličková nebo Pan Dřibáň jsou zkrátka geniální!).

Obludárium je příjemná rodinná hra, která se však trpí dvěma hlavními neduhy. První z nich opravdu velký vliv náhody a druhým je fakt, že na tak jednoduchou hru vám její chystání zabere neúměrně mnoho času a hrací doba mohla být také o něco málo kratší. Zároveň se nemůžeme ubránit dojmu, že by se hra obešla bez centrální desky a desek hráčů, tím pádem by bale menší a levnější. Na druhou stranu ji zvládnou i děti, takže se v portfoliu rodinných her rozhodně neztratí.

Název: Obludárium

Vydavatel: Mindok

​Počet hráčů: 2-5

Doporučený věk: 12 let

Hrací doba: 45 minut

Doporučená cena: 899 Kč