Obraz na PS5 se přestane trhat. Ale až za pár měsíců

Sony vydalo novou systémovou aktualizaci pro PlayStation 4 a 5. Společnou vlastností pro obě konzole je to, že hlasové chaty (funkce Party) nově mohou být otevřené i uzamčené na pozvánku. Mají i několik nových drobných funkcí. Totéž dorazí i do PS App na Androidu a iOS.

V jiných ohledech už Japonci upravovali jen systém pro PS5. Hry lze filtrovat podle žánru, jednotlivé tituly je možné ručně připínat na hlavní obrazovce a zvětšilo se i množství karet, které se tam zobrazí (14). Sony také upravilo grafiku Trofejí. Do sluchátek je možné posílat jen mono zvuk. A uživatelé v USA a Británii mohou nově využívat hlasové ovládání v angličtině.

Dlouho odkládané funkce Variable Refresh Rate (VRR) ale zatím nedorazila, Sony ji slibuje až v horizontu příštích měsíců. Tato technologie umí synchronizovat snímkovou frekvenci hry a zobrazovací frekvenci monitoru či televizoru. Díky tomu nedochází k trhání obrazu. Na PC už to díky FreeSyncu či G-Syncu funguje dávno. Microsoft VRR nasadil také na Xbox One X a též novou generaci Series S a X. Jen Sony se s implementací dost loudá.

Hry, které konzole nestíhá vykreslovat na 60 nebo 120 fps, mají obvykle zapnutý V-Sync, díky němuž se sice obraz nerozpadá, ale zhoršuje se odezva ovládání a snižuje plynulost. Pokud je V-Sync vypnutý, tak zase dochází k onomu trhání, kdy se GPU fakticky vykreslí dva po sobě jdoucí snímky najednou a v pohybu jsou jasně zřetelné rušivé zlomy obrazu. VRR je lékem, který nejvíce pomůže hrám, kde frekvence padá někam k 50 fps, což se na konzolích děje běžně.

Sony uvádí, že vývojáři budou moci podporu VRR jednoduše přidat pomocí záplat her. To bude nejspíš záležitost typicky tam, kde je natvrdo V-Sync. Uživatelé ale budou moci VRR zapnout ručně u všech titulů, jen u těch oficiálně nepodporovaných to může trochu zlobit. Zobrazovadla s HDMI 2.1 by měla VRR podporovat automaticky.