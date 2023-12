Obsidian chtěl udělat další hry ze světa Falloutu a The Elder Scrolls. Bethesda odmítla

I když série Fallout od třetího dílu spadá pod Bethesda Studios, v roce 2010 jsme dostali výjimku v podobě New Vegas, které má na svědomí tým z Obsidian Entertainment. Pro nejednoho hráče je to ten nejlepší Fallout, jaký kdy vzniknul. Podle slov Chrise Avellona, spoluzakladatele Obsidianu, měli nabídnout své síly při práci na dalších hrách z univerza Fallout i The Elder Scrolls. Bethesda ale byla proti.

Avellone tímto způsobem navrhoval spolupráci ve stylu, jak to nyní funguje u série Call of Duty. Na roční vydávání by to nebylo, ale jejich hry by vyplňovaly dlouhou díru mezi vydáním novinek, na kterých pracuje přímo Bethesda. Z dnešního pohledu dodává, že se stále běžícím Elder Scrolls Online už by to nemělo smysl. Také poznamenává, že ho to nepřekvapilo, jelikož nikdy neměl dojem, že by Bethesda byla spokojená s přijetím Fallout: New Vegas, což je velmi překvapivé. Titul se totiž dočkal nadprůměrného hodnocení od hráčů i novinářů.

Můžeme jen spekulovat o tom, jak by takový další spin-off pro Fallout či The Elder Scrolls vypadal. Avellone alespoň přiblížil jeden z plánů. Pokud by došlo k této spolupráci a Bethesda by nechtěla, aby Obsidian příliš zasahoval do lore jejich fantasy světa, byl v plánu vývoj příběhu z alternativní reality The Elder Scrolls, kde hrdina selhal při jeho záchraně. Návrh je to zajímavý, ale bohužel jeho výsledek nikdy neuvidíme.