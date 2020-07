Obsidian se minulý rok pořádně vyznamenal a jeho The Outer Worlds dokonce soupeřilo o cenu hry roku na The Game Awards. Dnes oznámilo na konferenci Microsoftu nové velké RPG. Bude z pohledu první osoby a zavede nás do světa Eora. To je vše, co jsme se dozvěděli.

Víme však, že se hra stane po vydání součástí Xbox Game Pass. Platformy neznáme, ale pravděpodobně Xbox Series X, Xbox One a PC.