Očekávaný Battlefield 6 by se podle insidera mohl odhalit už v květnu

Před nedávnem jsme informovali, že EA přeskupilo síly a pomáhá s vývojem nového Battlefieldu 6, který je na dobré cestě. Nyní jsme se díky livestreamu známého insidera Jeffa Gruba z GamesBeatu dost možná dozvěděli, kdy se nám novinka poprvé představí. A mělo by to být ještě před červnovou E3.

Need For Speed se zdrží, Criterion pomůže s vývojem Battlefieldu 6

Jeden z diváků se totiž Jeffa přímo během livestreamu zeptal, kdy bude odhalen další Battlefield a velmi krátkou odpovědí bylo "Květen". Jeff informaci později ještě rozvedl.

"Vše se zatím stále hodně hýbe," dodal. "Zatím veřejně nic neoznámili, ale podle všeho to vypadá na letošní květen."

To by dávalo smysl. Vydavatelé často velké hity konce roku odhalují chvíli před výstavou, na které se pak o titulu dozvídáme další detaily. Květnové odhalení tedy vypadá reálně, zatím to ale berme jako spekulaci.