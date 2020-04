Oceňované Disco Elysium míří na Nintendo Switch

Kritiky oceňované RPG Disco Elysium si nově budete moci užít i na cestách. Umožní to čerstvě oznámený port pro Nintendo Switch, který oznámili vývojáři v podcastu BBC Game On. Dočkat bychom se podle slov vývojářů měli dočkat brzy, takže není vyloučené, že porty pro PS4, Xbox One a Switch vyjdou všechny v jeden den. Kdy přesně to bude ale zatím nevíme ani u jedné z platforem.

Tato RPG detektivka staví na unikátním grafickém stylu v kombinaci s propracovaným vyšetřováním a rozvíjením příběhu včetně vedení ne zrovna krátkých rozhovorů. Na PC vyšla hra v říjnu minulého roku a pokud jste o ní doposud neslyšeli, můžete se podívat na její ukázku ve videu, které minulý rok na vydání hry lákalo s příslibem nezměrné volnosti postupu hrou, kterou vývojáři také dodrželi.