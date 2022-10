Ochrana PlayStationu 5 byla prolomena. Může za to chyba ve starší verzi systému

U všech dosavadních konzolí bylo jen otázkou času, než se najde někdo, kdo prolomí jejich ochranu a začne s ní dělat věci, které její tvůrci úplně nezamýšleli. K něčemu takovému má nakročeno i PlayStation 5. Nemusíte se ale bát, že by i vaše PS5 měla otevřená zadní vrátka. Tento způsob obcházení ochrany totiž spoléhá na chybu v aktualizaci 4.03, která je v novějších verzích systému už opravena.

It's... beautiful.



The PlayStation 5 has been jailbroken. pic.twitter.com/54fvBGoQGw — Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

Možnosti, ke kterým se dostanete, jsou zatím dost omezené. Šance, že to vůbec bude fungovat, je zhruba 30 %. Když se vám to ale podaří, získáte přístup do debugového nastavení konzole. Zatím je možné jen číst nebo zapisovat, ale nemůžete skrz něj spouštět žádný kód.

I když jsou to zatím vesměs drobnosti, tak je to v ohledu PlayStationu 5 první velký úspěch a další postup je jistě jen otázkou času. Nejedna ze starších konzolí měla s obcházením ochrany velké problémy. Ze starších je to PSP, ale i aktuální Nintendo Switch v tomhle ohledu dosti strádá. Nintendo ale zatím marně brojí proti lidem, kteří jeho ochranu obcházejí.

Testing PS5 4.03 Kernel Exploit For Disc Or Digital PS5@frwololo @ps4_hacking pic.twitter.com/K8p8j0owoq — Echo Stretch (@StretchEcho) October 3, 2022

Zdroj: Wololo.net