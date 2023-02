Ochrannou známku The Day Before „ukradla“ aplikace kalendáře. Vývojáři hodlají proti jejímu tvůrci bojovat

Po odkladu z března na listopad a nepříliš povedené ukázce z hraní se objevují další podivnosti okolo vývoje hry The Day Before. Titul, který byl jednu dobu nejžádanější na Steamu, nemá zaregistrovanou ochrannou známku a tvůrci byli během posledních týdnů obviněni z kopírování konkurenčních her. Teď ale zpět ke značce. Za problémy s ní má stát stejnojmenná aplikace kalendáře, která s hrami nemá nic společného.

Kromě toho, že The Day Before nenajdete na Steamu, zmizelo i několik videí z YouTube. Ve svém posledním vyjádření vývojáři uvádějí, že s vlastníkem značky hodlají bojovat, i když je sám otevřený k diskuzi.

Abychom se ještě vrátili k obviněním z kopírování, fanoušci z komunity neustále nacházejí další podobnosti s konkurenčními hrami. Část traileru se například velmi nápadně podobá zombie módu pro Call of Duty: Black Ops - Cold War. Jeden z propagačních obrázků má pak velmi blízko k The Division, u dalšího si komunita zase všimla podobnosti se Snowrunnerem. Už od začátku je zjevná inspirace The Last of Us.

Řada fanoušků je stále přesvědčena, že hra The Day Before vlastně vůbec neexistuje. I když bychom do takových extrémů nezacházeli, tak je to opravdu prapodivná situace. Nezaregistrovat si známku pro svůj projekt je naprosto amatérský postup. Jsme zvědaví na to, jak se to celé vyvrbí.

Zdroj: Games Radar