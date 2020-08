Oculus VR bude brzy vyžadovat propojení s Facebookovým účtem

Facebook oznámil, že se blíží několik velkých změň, které ovlivní jak stávající, tak budoucí majitele tohoto VR headsetu. Od letošního října budou všichni noví uživatelé Oculusu muset propojit své brýle se svým Facebookovým účtem. A ti, co ho nemají, si ho jednoduše budou muset založit.

Ti, co již své Oculus účty mají momentálně budou moci žádost o propojení s Facebookem zamítnout, nicméně počínaje 1. ledna 2023 i oni budou muset tuto proceduru podstoupit. Toho data totiž vymizí veškerá platnost Oculus účtu.

„Nabídnout lidem jednu jedinou cestu k přihlášení do svého Oculusu – pomocí svého Facebookového účtu a hesla – jim usnadní nalézt, propojit se a hrát se svými přáteli ve VR," píše Oculus.

„Víme, že sociální VR má mnoho co nabídnout a tato změna umožní integrovat mnoho funkcí, které lidé znají a milují na Facebooku. Také nám to umožní představit více VR her pro více hráčů a jiných společenských zážitků, to vše již brzy ve VR," dodává společnost Oculus.