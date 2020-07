Odhalují se klíčové prvky nového Crashe, opět nás prožene dinosaurus

Crash Bandicoot 4: It's About Time láká hráče na jim dobře známou hratelnost s inovativními prvky. Hra sice vychází až v říjnu, ale už nyní se můžeme podívat na první komplexnější herní záběry a popovídat si o herních mechanikách díky tomu, že někteří z novinářů si mohli vyzkoušet první hratelnou verzi. Pojďme si tedy projít klíčové prvky nového dílu oblíbené hopsačky.

Dle prvních ohlasů se hra hraje velmi podobně jako původní díly a přináší i srovnatelnou výzvu. Proskákat tak jednotlivými levely nebude žádný med a úspěšný průchod hrou bude vyžadovat preciznost, přesné časování a velmi obratné prsty. Z novinek nás čekají například takzvané timeline úrovně, ve kterých se budete moci vžít kromě Crashe či Coco i do role padoucha a uvidíte tak, co předcházelo událostem, které jste právě jako Crash zažili. Tímto prvkem se vysvětluje možnost hrát za Nea Cortexe a víme tak už téměř jistě, že se ani tentokrát Cortex s Crashem kamarádíčkovat nebudou.

Klíčovou novinkou ve hře jsou speciální masky, jejichž nasazením získává Crash unikátní dovednosti a může tak procházet přes překážky, které by jinak byly doslova nepřekonatelné. Dovolí vám například zpomalit čas, nebo učinit překážky ve vaší cestě nehmotnými. V neposlední řadě se potom můžete těšit také na výběr mezi systémem ukládání hry jako v předchozích dílech, kdy budete sbírat wumpa fruit a životy, abyste nemuseli hledět na to, jak se z televize ozývá "Game over" a systémem novým, který vás podobnými problémy trápit nebude. Jediné, co vás bude zajímat sou checkpointy. Žádné omezené životy a restartování celých úrovní vás v takovém případě nečeká. Na své si tak přijdou i méně zkušení a trpěliví hráči.

Fanoušky původních her jistě potěší, že podobně jako v předcházejících dílech, i tentokrát si užijí kromě snahy přehopsat obtížné úrovně také nejméně jeden level, ve kterém budou muset před něčím utíkat. Tentokrát to bude nenasytný dinosaurus.

Crash Bandicoot 4: It's About Time vychází 2. října na PS4 a Xbox One. Je dost možné, že později se hra dostane i na Nintendo Switch a PC tak, jako tomu bylo u předělávky původní trilogie.