Odhodlaní: Normandie - Den D je tady! | Recenze

Co baví jednoduchá pravidla a svižná hra

poměr cena/výkon

12 misí Co vadí velký vliv náhody

mise nejsou moc variabilní 6 /10 Hodnocení

Pro někoho může být překvapením, že jsou Odhodlaní karetní deckbuildingovou hrou. V krabici totiž naleznete 16 oboustranných mapových dílků a kromě 2 balíčků karet také několik žetonů jednotek každé armády. Veškeré akce jednotek se zde totiž řeší právě prostřednictvím karet.

Kniha scénářů obsahuje 12 misí, na první pohled vypadají zajímavě, mapy se od sebe liší a každá mise má u sebe krátké historické vysvětlení situace. Při bližším zkoumání ale zjistíte, že v nich můžete narazit pouze na dva druhy úkolů – buď musíte obsadit určitý počet bodovaných políček dřív než váš soupeř, nebo musíte postřílet všechny soupeřovy jednotky daného typu. Dost možná, že ještě předtím, než projdete celou knihu scénářů, se vám mise ohrají. Nejen nás určitě mrzí, že tvůrci trochu nepopustili uzdu své fantazii a neudělali mise rozmanitější.

Deckbuilding v této hře spočívá v tom, že na začátku každé mise máte k dispozici scénářem daný počet a druh karet vojáků v ruce a zároveň také karty záloh. Z nich si můžete v průběhu hry „dokupovat“ další vojáky, abyste si vylepšili svůj balíček v ruce. Můžete jednat nakupovat nové jednotky a jednak doplňovat ty stávající. Aby to nebylo tak jednoduché, balík vám plevelí karty válečného zmatku, jež představují chaos na bojišti.

Nejdůležitější jednotkou ve hře jsou střelci, kteří plní roli obyčejných pěšáků, zároveň však mohou jako jediní obsazovat políčka mapy a tím pádem zabírat kontrolní body. Právě střelci jsou onou jednotkou, jež je obvykle třeba zničit (platí zejména pro Němce). O něco méně využijete služeb tzv. pátračů, kteří prozkoumávají políčka na mapě a umožňují vašim dalším jednotkám postupovat dál. Následují speciální jednotky kulometčíků (větší palebná síla), ostřelovačů (střelba na dálku), minomety (střela na neomezenou dálku a do všech jednotek na políčku). Zapomenout nesmíme ani na velitelské karty, které vám umožňují právě nákup dalších jednotek, případně reaktivaci již aktivovaných jednotek.

Každý tah probíhá tak, že si oba hráči doberou čtyři karty a jednu z nich zahrají, aby se určila iniciativa. Poté už přichází na řadu samotné hraní jednotek. Každá z nich má 2-4 akce, jež může provést. U řadových vojáků se vždy jedná o pohyb, další akce pak závisí na specializaci – pátrači mohou prozkoumávat vedlejší políčka, odbírat karty válečného zmatku nebo je naopak přidávat do balíčku soupeře. Kulometčíci mohou střílet (jejich palba je silnější) anebo nepřítele preventivně pokropit dávkou z kulometu, to ho sice nezabije, ale na jedno kolo zpomalí. Poddůstojníci a důstojníci vám pak umožní znovuaktivovat jednotky, nakupovat nové nebo dobírat více karet. A například ostřelovači se mohou pohybovat nepozorovaně.

V Odhodlaných má bohužel hlavní slovo náhoda. V prvé řadě záleží na tom, jaké karty si zrovna vytáhnete, v bojích pak o výsledku rozhoduje 10stěnná kostka. V tomto případě bychom raději – pokud už má mít hlavní slovo právě kostka – volili klasickou šestistěnku právě kvůli snížení vlivu náhody. Navíc, vzhledem k tomu, že většinou stačí jedné ze stran získat určený počet kontrolních bodů, nemusíte nic složitého vymýšlet, stačí nakoupit co nejvíce střelců a utíkat k bodovaným políčkům.

Pokud se řadíte spíše mezi zkušené hráče, bude pravděpodobně první partie Odhodlaných vaší poslední (minimálně na dlouhou dobu). Jestliže však do světa válečných her teprve vstupujete, případně chcete nalákat nějakého kamaráda, Odhodlaní jsou přesně tím lákadlem, jež bude slavit úspěch. Obyčejní mainstreamoví hráči totiž přímočarost hry neodhalí a s radostí budou vymýšlet nejrůznější strategie, jak toho druhého přechytračit. A ano, hra je bude bavit. Jedinou výraznější kaňkou v jejich očích pak může být již zmíněný podíl náhody.

Z vizuálu Odhodlaných máme rozporuplné pocity. Kresby na mapových dílcích se nám opravdu hodně líbí a na první pohled z nich poznáte Normandii, s kresbami na samotných kartách už je to trochu horší. Oceňujeme, že je většina vojáků originálních, tento ruční styl kresby nám však ke hře moc nesedí a ani se nám nelíbí.

Pro Odhodlané jednoznačně hovoří jednoduchost pravidel a přijatelná cena. Jeví se nám tedy jako ideální vánoční dárek (nebo narozeninový, pokud tuto recenzi zrovna nečtete před Vánoci) například lehce pokročilé hráče, kteří si nejsou jistí, jestli se rovnou cítí na vstup do světa složitějších wargame anebo pro děti, které si rády hrají na vojáky. Jako takový malý plus bere to, že na zadní straně návodu i knihy scénářů je přehled kola a akcí, takže má každý hráč k dispozici svou.

Název: Odhodlaní: Normandie

Vydavatel: Mindok

Počet hráčů: 2

Herní doba: 45 minut

Doporučený věk: 10+

Doporučená cena: 569 Kč