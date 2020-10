Odkladům přeci jen není konec. Cyberpunk 2077 vyjde až v prosinci

Ano, čtete správně. Cyberpunk 2077 se opět odkládá, a to na 10. prosince. Dříve tento měsíc nám sice CD Projekt sdělil, že dosáhl statusu Gold, tedy že by měl být hotový, ale očividně je potřeba ještě nějaký čas navíc. Vývojáři v oznámení odklad odůvodňují tím, že jejich největší současnou výzvou je vydat Cyberpunk souběžně na PC, současnou generaci a novou generaci konzolí. Když do toho počítáme i Stadii, tak je to 9 testovacích verzí.Těch 21 dní navíc využijí na to, aby vše běželo, jak má. Prý i za takovou dobu dokáží udělat znatelné změny.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

To, že je hra je "Gold", neznamená, že na ní přestanou pracovat. Dali dohromady 100 % obsahu ale stále je co zlepšovat a tato vylepšení mají přijít v Day 0 patchi. Právě dobu na přípravu těchto vylepšení zprvu odhadl CD Projekt RED špatně.

My hlavně doufáme, aby to Cyberpunk stihl ještě letos. Když si vzpomeneme, že podle původního plánu jsme se do hraní měli pustit už letos na jaře, tak je to čekání už opravdu unavující.