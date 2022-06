Odstartoval červnový Steam Next Fest. Vyzkoušejte desítky demoverzí nadcházejících her

Už poněkolikáté na Steam přichází festival, během kterého si můžete vyzkoušet spoustu her, jejichž vydání se teprve chystá.

Trend demoverzí se v posledních letech vrací. Hráči zkrátka ocení, když si hru mohou vyzkoušet před jejím pořízením. Next Fest na Steamu je výjimečný tím, že v něm najdete hry, které ještě nevyšly. Můžete se tak porozhlédnout po lákavých titulech, které nás čekají v následujících měsících a přihodit si je do seznamu přání.

Součástí Next Festu je několik her, které jste mohli vidět během víkendových prezentací v rámci Summer Game Festu. Od Devolveru tady máme třeba Cult of the Lamb, což je roztomilá rogue-lite akce, ve které v roli ovečky zakládáte satanistický kult. Kromě shánění přisluhovačů vás čekají také výpravy do nebezpečných dungeonů a budování vesničky.

Velmi dobře vypadá také Metal: Hellsinger, což je akční rytmická střílečka, která vychází 15. září. Hrajete za člověka, který je z části démonem. Postavíte se pekelným poskokům v rytmu našlapaného hudebního doprovodu, který zároveň funguje jako herní mechanika. Když budete střílet do rytmu, hudba bude nabírat na intenzitě a zvýší se tím i poškození udělené nepřátelům.

Midnight Fight Express je projektem jediného vývojáře. V téhle izometrické beat'em up akci se stanete bývalým kriminálníkem, který se po dlouhé době musí vrátit do podsvětí, aby překazil velký plán na převzetí města. Čeká vás brutální akce, ve které nemusíte spoléhat jen na své pěsti.

Výběr je opravdu široký, takže neváhejte a zamiřte na stránku festivalu, kde si pohodlně můžete vyfiltrovat hry z žánrů, které vás zajímají. Steam Next Fest trvá do 20. června.