Odteď jen Series S/X. Microsoft už nebude vyvíjet nové hry pro Xbox One

Když Microsoft na podzim 2020 představoval Xbox Series S a X, uživatelům starší generace konzolí slíbil, že i pro ně ještě pár let budou vycházet nové hry. Tento závazek už ale neplatí. Matt Booty, šéf Xbox Game Studios, řekl pro Axios, že interní týmy se už Xboxu One nevěnují. Výjimku mají jen „live service“ tituly, které vyšly dříve. Například Minecraft nebo Grounded, do kterých pravidelně míří nový obsah.

Kolem příslibu nadále se věnovat oběma generacím Xboxu byla od začátku velká kontroverze, protože existovalo několik výjimek a nedorozumnění. Microsoft později upřesnil, že nové hry vyvíjí primárně pro Xbox Series a až pak je (případně) optimalizuje pro Xbox One.

Proto už před dvěma lety vydal Flight Simulator jen pro Series. Jedna z nejnáročnějších her vůbec dává zabrat i výkonným počítačům, na deset let starém hardwaru by bez ohromných ústupků nemohla běžet plynule. Ani nové hry od Bethesdy už pro Xbox One nevyšly, konkrétně Deathloop, Ghostwire: Tokyo, Hi-Fi Rush nebo Redfall, pochopitelně se to týká také chystaného Starfieldu.

Xbox One ale ještě není úplně odepsaný. Menší a méně náročné hry třetích stran pro něj ještě vycházet budou, ostatně mnoho takových jsme v uplynulých týdnech viděli na několika konferencích nahrazujících tradiční veletrh E3. Xbox One pak také může sloužit jako „přehrávač“ cloudových her. Třeba již zmíněný Flight Simulator na něm běží streamovaně a totéž bude platit i pro jiné budoucí tituly dostupné v předplatném Game Pass Ultimate.

