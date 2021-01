Oficiální stránky sci-fi hry Killzone končí, další díl už nebude?

Exkluzivní série Killzone to s platformou Playstation táhne už odnepaměti a vždy šlo o jakýsi etalon sci-fi žánru této platfrormy. Sony ale podle všeho ukládá oficiální stránky série k ledu, které nyní návštěvníky přehodí zpět na stránky Playstationu.

"Oficiální stránky pro sérii Killzone končí," píše o situaci studio Guerrilla. "Omlouváme se za nepříjemnosti a děkujeme mnoha fanouškům a návštěvníkům za roky podpory a nadšení."

Sony láká fanoušky série Killzone na něco nového

Je to dlouhých 7 let, co se série dočkala svého zatím posledního dílu a vypadá to, že je vydavatel připraven se posunout dál a vyrazit vstříc novým značkám a sériím. Samozřejmě to neznamená, že se pokračování už nikdy nedočkáme, rozhodně to ale nebude v nejbližší době.