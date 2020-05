Oficiální Twitter herní Mafie se po dvou letech nečekaně probouzí

O chystané předělávce kultovní Mafie i plnohodnotném čtvrtém dílu se šušká už delší dobu a nyní máme nové polínko v ohni. Oficiální twitterový účet Mafie se totiž probudil k životu a na Den matek hodil jedno jediné slovo - Rodina.

To může znamenat ledacos, ale dle posledních úniků jde pravděpodobně o Definitivní edici her Mafia 2 a Mafia 3. Ta se totiž už v dubnu objevila hned u několika obchodních řetězců pro PC, PS4 a Xbox One včetně čerstvé obchodní známky, která znázornila 2K Games jako vydavatele a studio Hangar 13 jako vývojáře.

Family. — Mafia Game (@mafiagame) May 10, 2020

Podobně jako znovuzrozený Crysis nás tedy pravděpodobně čeká vylepšená verze minimálně druhého dílu. A něco nám říká, že na oficiální odhalení už nebudeme muset čekat dlouho.