Omen by HP Citadel: křeslo, co vás podrží | Recenze

Co baví Špičková kvalita materiálů

Výborná ergonomie

Spousta možností nastavení Co vadí Vyšší cena 9 /10 Hodnocení

Ačkoliv se povětšinou v redakci zaměřujeme na recenze periferií a hardwaru, jako jsou herní sluchátka, myši či klávesnice, občas si rádi odskočíme do trochu jiné sféry, která však s herní branží úzce souvisí. A co naplat by byl nabušený herní počítač a svítící klávesnice, kdybyste si k tomu nemohli pěkně sednout.



Křeslo je mnohem robustnější a těžší, než se na první pohled může zdát.

Na trhu je spousta herních křesel všech druhů a velikostí, výběr je tedy obrovský a většinou si každý najde takové, ve kterém se jeho zadek bude cítit jako v bavlnce. Občas se někteří přední světoví výrobci rozhodnou seskočit ze svých tradičních kolejí a vyrobit něco bokem. A právě to udělalo HP se svou herní divizí Omen. Přivítejte Citadel.

Macatý společník na dlouhá herní klání

Hned zkraje musím uznat, že je Citadel mnohem mohutnější a těžší, než se z obrázků může zdát a poté, co mi u dveří přistála krabice s křeslem jsem se chvíli škrábal na hlavě. Po vtípku ze strany kurýra, že to váží pěkných 60 kg to pocitově při tahání do výtahu nebylo daleko od pravdy, i když je hmotnost křesla samotného cca 26 kg. Citadel je zkrátka mohutné a kvalita materiálů je z něj cítit ze všech stran.



Křeslo si můžete maximálně přizpůsobit díky polštářkům a páčkám.

Potěší naopak extrémně jednoduché sestavení díky obsaženým šroubům a vše máte pohromadě během 10 minut. Jako takové dospělé LEGO. Křeslo sestává ze dvou velkých základů - sedáku a opěradla. Obojí je koncipováno do závodního/herního stylu a obecně je design výborně promyšlen. Vše je také dost macaté a výborně vycpané, takže je sezení velmi pohodlné a nemáte pocit, že vám každou chvíli nějaká hrana vystřelí do zadku. Hned několik konkurenčních křesel, které jsme srovnávali mají podstatně chabější a tenčí základ, takže Citadel rozhodně vyčnívá.

Specifikace Rám : kovový

: kovový Potah : PVC kůže

: PVC kůže Nastavitelná výška sedáku : 100 mm

: 100 mm Hmotnost : 26 kg

: 26 kg Nosnost : 136 kg

: 136 kg Opěradlo : bederní opěrka, polštářek pod hlavu

: bederní opěrka, polštářek pod hlavu Maximální úroveň sklonu: 135 stupňů

Křeslo je potaženo textilní černou kůží s velmi příjemnou a měkkou texturou, díky které nekloužete, a přesto se sedí pohodlně. Materiály se zdají být velmi odolné, tudíž jim nebude vadit občasné poškrábání či akčnější sezení s častým pohybem. Vzhledově se samozřejmě křeslo drží tradicí rodiny Omen, kombinuje tedy černou barvu s několika červenými prvky v opěradle a logu. Kromě samotné ergonomické sedačky je tu ještě dvojice polštářků, které lze manuálně připnout pásy. Jeden větší pro bederní podporu a druhý malý pod krk. Obojí skvěle drží tělo rovně při hraní za stolem, při ležérnějším vylehávání pak není problém je zcela odepnout. Variabilita používání je tedy na úrovni.

Naklánění do všech stran

Citadel není jen ergonomicky vychytané, ale také maximálně nastavitelné. Pětiramenná základna a pevný kovový rám zaručí, že vás hravě udrží víceméně v jakékoliv poloze. Maximální nosnost je podle výrobce 136 kg, takového macka jsme bohužel v redakci neměli a tudíž musíme věřit na slovo. Pod sedákem se schovávají dvě páčky. Jedna z nich se stará o změnu výšky pístu, druhá pak o nastavení aretace v různých polohách. K tomu je na pravé straně ještě páčka pro pohyb samotného opěradla, tudíž lze Citadel opravdu nastavit do téměř všech myslitelných poloh včetně cca 135 stupňů pro pohodlné polehávání při hraní na konzoli. Kromě stabilizace konkrétní polohy nechybí ani funkce pohoupávání.

Abychom celou kapitolu o nastavení uzavřeli, zmíníme ještě dvě loketní opěrky, které lze taktéž otočit a nastavit do téměř všech směrů, a to otáčením do stran, povytažením výše či dále od křesla. Ať už tedy máte jakoukoliv výšku a jakkoliv nesouměrné končetiny, Citadel si nastavíte přesně dle uvážení. Ani v jedné poloze se křeslo nezdá být nestabilní, nikde nic nevrže ani neodstává. V počátcích jsme lehce kroutili hlavou nad cenovkou, po několikadenním používání se však stává jasné, že za kvalitu se zkrátka platí.