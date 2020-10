OMEN Mindframe Prime: chladnokrevná sluchátka pro dlouhé večery | Recenze

Co baví FrostCap technologie

Výborné usazení na hlavu

Slušný zvuk

Potlačení hluku Co vadí Váha

Nepůsobí příliš pevně

Méně přizpůsobivý mikrofon

Závislé na aplikaci 7 /10 Hodnocení

Kvalitní headsety se již dávno staly běžnou součástí portfolia výrobců periferií k počítačům a výjimkou není ani firma HP. Její herní řada OMEN se zaměřuje především na notebooky, ale nabízí také další herní vybavení, mezi nějž patří i námi dnes testovaná sluchátka OMEN Mindframe Prime, která disponují speciální technologií aktivního chlazení FrostCap. Díky ní zůstávají vaše uši v příjemně chladném prostředí za všech okolností, a to bez ohledu na okolní teplotu či délku sezení u počítače. Tato technologie ale rozhodně není tím jediným, co Mindframe Prime nabízí.

Kliďas s jasným zaměřením

Herní sluchátka OMEN Mindframe Prime jsou zaměřená především na zařízení s operačním systémem Windows 10, který podporuje aplikaci OMEN Control Center. V případě PS4, Mac OS a starších verzí Windows se budete bohužel muset spokojit s omezenými funkcemi a nebudete tak moci naplno okusit potenciál tohoto headsetu. Ten se totiž odemyká až při použití aplikace k ovládání intenzity chlazení, úpravám ekvalizéru či změnám RGB svícení na obou stranách sluchátek.



K dispozici jsou dvě základní barvy - bílá a černá.

Hlavním lákadlem headsetu je bezesporu aktivní systém chlazení, díky němuž si můžete užít nový stupeň pohodlí pro uši. Ten zajišťuje technologie FrostCap s termoelektrickými chladiči odvádějícími teplo z obou reproduktorů. I v letních měsících se tak při nošení těchto sluchátek nezapotíte. Velkou výhodou technologie FrostCap je, že nezáleží na délce vaší herní seance. Tím výrazně překonává běžněji používané chladící gely v náušnících, které se mohou po delší době zahřát, následkem čehož chladivý efekt odezní.

Velkou výhodou technologie FrostCap je, že nezáleží na délce vaší herní seance

Z chlazení jsem měl velmi dobrý a pohodlný pocit. Menší nevýhodou je, že se ve sluchátcích při delším používání může srážet voda, takže kovová část je potom trochu vlhká. Vnějšek sluchátek potom mírně hřeje, což při uchopení může působit trochu podivně, ale jakmile si zvyknete, nejde o žádný problém.

Nasaď a hraj

O pohodlí se kromě chlazení stará také konstrukce headsetu. Náušníky jsou příjemně měkké, ale zároveň skvěle drží tvar a jejich potah je dostatečně prodyšný. Nemusíte se tak bát, že by chladivý efekt narušoval nevhodný materiál. Jeho nevýhodou ovšem je, že se na povrchu poměrně snadno drží nečistoty a pokud trpíte například sušší pokožkou, bude se vám headset docela špatně udržovat čistý.



Díky pružnosti se headset přizpůsobí opravdu každému, budí však dojem nejistoty z hlediska výdrže

Pohodlnému usazení na hlavě napomáhá také plastový pásek pokrytý koženkou, pod níž se ukrývá ještě měkká vycpávka. Díky flexibilitě pásku se nemusíte starat o to, jak přesně sluchátka napevno nastavit. Sama se přizpůsobí vaší hlavě. Je ale nutné podotknout, že možnost alespoň trochu zafixovat usazení by nebyla na škodu. Zde totiž můžete na hlavě po delším nošení cítit mírný tlak. K tomu výrazně přispívá váha sluchátek, která přesahuje pět set gramů a vybírá si tak daň za chlazení. Samotný hlavový most ovšem nepůsobí příliš pevně a především při sundávání ve vás může ohebnost plastu vyvolávat nedůvěru.

Technické specifikace Provedení: Náhlavní

Konstrukce mikrofonu: Sklápěcí, potlačení hluku

Typ připojení: USB-A

Technologie: chladící systém FrostCap

Frekvence: 15 - 20 000 Hz

Velikost měniče: 40mm

Hmotnost: 530g

Cena: 3 490 Kč

Herní sluchátka samozřejmě musejí disponovat také mikrofonem, abyste mohli pohodlně komunikovat se svými herními parťáky. V případě OMEN Mindframe se můžete spolehnout na mikrofon připevněný na levé straně headsetu. Spustit a zase vypnout ho lze jednoduchým sklopením, nebo naopak vrácením do původní polohy, což máme rádi už z headsetů HyperX. Z hlediska kvality zvuku bez problémů dostačuje pro běžné hraní i občasné používání k jiným účelům. Nemusíte se obávat žádných šumů, rušivého bzučení a dalších neduhů levných sluchátek s mikrofonem.

Osobně mě trošku překvapila tuhost mikrofonu, jehož polohovatelnost je velmi omezená. I v polohách, do kterých se dostane však funguje dobře a není tak důvod se tím nějak výrazně zaobírat. Jenom může chvíli trvat si zvyknout na jeho pozici. Díky OMEN Command Center také můžete spustit potlačení okolního hluku, aby vaši parťáci opravdu slyšeli jenom to, co jim chcete říct a ne rámus ve vašem pokoji.



Stylový design tvoří hranatější rysy, elegantní RGB podsvícení i logo OMEN

Jediným dalším ovládacím prvkem umístěným tentokrát na pravé mušli je ovládání hlasitosti. Trochu mi zpočátku vadilo, že nejde o ovládání hlasitosti sluchátek, ale systémové hlasitosti Windows. Tím pádem vám ovládání hlasitosti například u PS4 bude k ničemu a musíte ho nastavovat manuálně v systému konzole. Také bych ho uvítal spíše na levé straně, kde už ovládám mikrofon. Mít na každé straně jeden ovládací prvek mi přijde trochu zbytečné.

Kvalitní prostorové pojetí zvuku

Jakožto hráč počítačových her si potrpím především na to, abych díky sluchátkám dokázal dobře identifikovat přesnou polohu svých nepřátel a obecně si mohl užít kvalitní rozložení prostorového zvuku. Toho jsem se u Mindframe Prime bezezbytku dočkal a během večerů s Warzone a dalšími podobnými tituly jsem si mohl užívat výhody, kterou mi poskytovalo perfektní vnímání pohybu soupeřů v prostoru. Nejednou jsem právě díky Mindframe mohl na konci střeleckého souboje zahlásit, že hráč druhého týmu padl mrtev k zemi. 7.1 zvuk zde funguje opravdu výborně a nemám mu co vytknout.



Ovládání hlasitosti na pravé straně prsty neminete, zvýrazňuje ho vroubkování

Co se samotného zvuku týče, přiznám se, že nejsem vyloženě nějakým maniakem přes audio. Jsem především hráč, a tak jsem se právě na reprodukci zvuku u her zaměřoval nejvíce. Mindframe je obecně opravdu stavěný na videohry mnohem více než na hudbu. Především v případě, že nemůžete vypnout prostorový zvuk (na zařízeních bez OMEN Command Center) zní trochu zvláštně. Různé prvky skladeb se vám do uší totiž budou valit z jiných směrů, a to je poněkud nevšední. Na druhou stranu ale musím podotknout, že obecně jsem při poslechu hudby slyšel opravdu i ty nejmenší detaily každé skladby.

Mindframe je obecně opravdu stavěný na videohry mnohem více než na hudbu

Celkově jsem byl spokojen také s pojetím basů, které působily přesvědčivě a zřetelně. Sluchátka i v nejnižších polohách zbytečně neduněla a přinášela mi tak ničím nerušený zážitek z okolní vřavy v bitvě a výbuchů. Jinak jsem ocenil především čistotu zvuků, které působí naprosto jasně a neměl jsem problém identifikovat absolutně jakýkoliv děj v okolí. Rozdíl oproti levnějším konkurentům na bitevním poli herních sluchátek je zřetelný od prvního nasazení.

Připojit sluchátka je možné pouze pomocí USB konektoru, což je pochopitelné omezení vzhledem k tomu, že sluchátka potřebují přísun energie pro chladiče a podsvícení. Berte tak tento fakt v potaz především v případě, že máte podobně jako já obsazené všechny USB porty.