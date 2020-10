OMEN Vector: herní elegán za rozumný peníz | Recenze

Verdikt

OMEN Vector je za bezmála tisíc korun velmi solidní myš, která nabízí širokou škálu úprav tak, aby vám dokonale sedla. S možností zvyšovat DPI až na úroveň 16000 se nemusíte bát, že byste nenašli své optimální nastavení a v cenové kategorii do tisíce korun potěší také možnost korigovat váhu. Ergonomie by v jistých ohledech mohla být o kousek lepší a tlačítka myši tišší, ale jinak jí v zásadě není moc co vytýkat. Hledáte-li herní myš za slušnou cenu a stačí vám šest tlačítek, OMEN Vector by se rozhodně měla dostat alespoň do vaší pozornosti.