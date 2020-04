Omen z Valorantu je záhadná smrtka s neustále špatnou náladou

Záhadný Omen, zahalen fialovým pláštěm a postava jejíž vzhled připomíná smrtku. Právě to je nová postava do hry Valorant. Co je zač? Jeho hlavní schopností je ,,Shrouded Step", díky níž se teleportuje na místo jenž má na dohled. Další schopnost je ,,Paranoia". Omen vystřelí projektily, které oslepí kohokoli, koho se dotknou a dokonce dokáží proletět skrz zeď. Tato schopnost z něj dělá hrdinu, před kterým hráč nikdy nebude úplně v bezpečí.

Stejně jako většina hrdinů Valorantu, i Omen disponuje krycí schopností, která nese název ,,Dark Cover". Pravděpodobně půjde o užitečnou kamufláž. Omen totiž vytvoří temnou sféru ve tvaru koule, skrz kterou nejde vidět.

Jeho ultimátkou je skill ,,From the Shadows", díky kterému se Omen může teleportovat naprosto kdekoliv po mapě. Po aktivaci této schopnosti se objeví minimapka, která hráči umožní zvolit cílové místo teleportování.