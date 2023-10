Omni-Man míří do soupisky bojovníků v Mortal Kombat 1. První dodatečná postava se ukazuje v akci

Ještě před vydáním nového dílu série Mortal Kombat byla představena první várka postav, které do hry přibydou po vydání v rámci placeného Kombat Packu. První, kterou dostaneme do rukou, je Omni-Man z komiksu Invincible. Vývojáři se zastavili na newyorském Comic Conu, kde předvedli první ukázku jeho schopností. Do hry by pak měl přijít v listopadu.

Omni-Man do místního osazenstva zapadá svojí brutalitou. Scény, během kterých protivníkovi rozmáčkne hlavu nebo ho nechá obrousit o projíždějící metro, mluví samy za sebe. Během boje se spoléhá hlavně na své pěsti, ale očividně se nezdráhá využít ani superrychlost. Podle ukázky to vypadá, že se bude moci vyhýbat projektilům, což z něj dělá nepříjemného protivníka proti bojovníkům, jako je Scorpion nebo Shang Tsung.

Ed Boon, který vede vývoj hry, na X uvedl to, že jsme vlastně pořádně ještě nic neviděli a fanoušci se mají těšit na rozsáhlejší Omni-Manův trailer. Kdy se chystá jeho vydání, ale zatím neprozradil. Dalšími bojovníky, kteří se časem v Mortal Kombat 1 objeví, jsou Quan Chi, Peacemaker, Ermac, Homelander a Takahashi Takeda. Mezi Kameo bojovníky pak přibydou Tremor, Mavado, Johnny Cage, Ferra a Khameleon.