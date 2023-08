Opening Night Live 2023 se bude věnovat již oznámeným hrám. Objeví se Alan Wake 2 nebo Black Myst: Wukong

Součástí letošního Gamescomu, který začíná už příští týden, je opět úvodní prezentace Opening Night Live, jejíž pořádání má na starosti Geoff Keighley. Před jeho akcemi jsou vždy hráči plní očekávání, protože patřičně láká na to, že nám během sledování spadne brada. V posledních letech se mu to ale už několikrát vymstilo a sklidil značnou kritiku za buzení přehnaných očekávání. U ONL 2023 ale očividně mění přístup. Keighley v rozhovoru pro VGC řekl, že se akce bude soustředit hlavně na již oznámené hry a přinese o nich nové informace. Světových premiér tedy bude podstatně méně.

Akce se koná 22. srpna od 20:00 našeho času. V průběhu prezentace se na plátně objeví očekávané novinky jako Alan Wake 2 nebo Black Myst: Wukong. Druhou zmíněnou možná neznáte. Jde o souls-like hru od čínského studia Game Science, kterou pohání Unreal Engine 5. Hráči po první ukázce projevili velký zájem hlavně díky velmi dobře vypadající grafice.

Ohledně pořádání samotné akce Keighley řekl, že se proces značně liší od jeho Summer Game Festu nebo The Game Awards. „Je to výzva kvůli logistice pro náš tým z LA, aby mohl produkovat velkou show v Kolíně. Další výzvou - a zároveň příležitostí - je, že tato show je přímo spjatá s hrami a partnery vystavujícími na Gamescomu. Vždy se snažíme vytvořit synergii mezi tím, co se děje během ONL a na samotném výstavišti.“

Ještě před samotnou akcí Keighley chystá trailer, aby fanoušky ještě jednou pořádně nalákal. I přes tohle prohlášení si ale určitě neodpustí na své akci nějaké to větší překvapení.