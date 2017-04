OpenLara: Zahrajte si původní Tomb Raider přímo v prohlížeči

Už je to 21 let, kdy vyšel první díl slavné série her Tomb Raider, ve kterých účinkuje Lara Croft jako neohrožená archeoložka s výjimečnými vnady. Od té doby vzniklo spoustu dílů, ale tentokrát se Lara podívá tam, kam se ještě nikdy nepodívala – do vnitřku internetových prohlížečů.

Programátor s přezdívkou xproger totiž vytvořil OpenLara - funkční demoverzi prvního dílu Tomb Raider, která běží přímo v prohlížeči. Pomocí klávesnice a myši můžete Laru klasicky ovládat, přičemž podporovány jsou i ovladače z PlayStationu nebo Xboxu.

Hru lze pustit i na plnou obrazovku, ale to už může být pro některé počítače větší zátěž. Hra ale jinak běží velmi dobře, rozdíl ve výkonu se může lišit dle různého druhu prohlížečů. Celý projekt OpenLara je k dispozici na Githubu a vychází z projektu OpenTomb.