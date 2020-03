Ori and the Will of the Wisps: do Nibelu se opět vrátil život | Recenze

Co baví Nádherná grafika

Dynamičtější hratelnost

Příjemné změny

Úchvatná atmosféra Co vadí Dokáže rychle omrzet

Nevyvážené bossfighty

Technické problémy 8 /10 Hodnocení

Když se mě někdo zeptá, proč zasvěcuji celý svůj život čemusi jako jsou hry… obvykle mu ukážu, čeho všeho jsou hry schopné. A často se mezi ukázkami objeví i Ori and the Blind Forest. Hra, která díky úchvatnému audiovizuálnímu stylu ukazuje, že hry skutečně dokáží být uměním.

Nový díl Ori and the Will of the Wisps se na to snaží navázat. Vypadá dost podobně… i se hraje podobně… nicméně přináší pár vítaných novinek. Dokázaly však tyto novinky hratelnost dostatečně oživit?

Zachraňte ztracenou sovu

Příběh začíná tím, že potkáte pár starých známých a do vaší skupiny se připojí malá sovička. Rychle ji přijmete za svou, ale s jejím dospíváním roste touha létat. Poté, co její poškozené křídlo opravíte, absolvujete její první let. Ale tady to přijde. Zničeho nic vypukne bouřka, která vás zasáhne a jste ztraceni v lese. Vydáte se sovu najít a co se stane potom, to už musíte zjistit sami.



Ori je opět pohádkový a budí emoce

Příběh Oriho opět bude vnímat každý jinak. Slov je vyřčených málo a vaše pocity sami o sobě určují, co se vlastně děje. Hra může jít potenciálně hodně do hloubky, pokud si tuto linku vytvoříte ve své hlavě. Je ale pravdou, že i tak je nový Ori trochu víc o vyprávění. Nyní je totiž svět plný různých postav.

Postavy s vámi mluví, obchodují a zadávají vám úkoly. Neřekl bych sice, že je to extrémní změna, ale svět je mnohem víc interaktivní. Zvídavé mysli by sice stejně zamířili i do nepovinných částí mapy, ale takhle vás tam alespoň zavede úkol. S postavami je navíc příjemné mluvit a ve hře se necítíte až tak opuštění, případně se i tu a tam zasmějete.

Víc boje, víc akce

Hlavní rozdíl je v hratelnosti. Předtím bojoval Ori pomocí světýlka Sein. Ale nyní si to Ori rozdá hezky na férovku. Hra je mnohem bohatší v bojových možnostech. Nyní zde máte různé druhy boje a můžete například mlátit na blízko nebo střílet z luku. Hlavně to ale děláte vy, ne světýlko. Nejde jen o to uhnout a mačkat útok, musíte opravdu bojovat. Hra je mnohem dynamičtější.

Nově zde také nevylepšujete Oriho pomocí vývojových větví. Odemykáte různé schopnosti, z nichž aplikujete jen některé. Dál sbíráte různé orby, za které můžete nakupovat věci od obchodníků, což znamená různá vylepšení či mapu světa. Hra se sice v základu zásadně nezměnila, podstata hry je stejná. Ale dost zrychlila a je mnohem více ochotná se přizpůsobit vašemu hernímu stylu.

Dál mizí vaše ukládání. Dává to smysl, jelikož dříve jste na uložení museli spotřebovat energii. Nyní se ta energie zatraceně hodí na používání nových schopností, třeba na střílení z luku nebo na léčení (možností je hodně). Proto jsou tu zavedené autosavy, takže se o to nemusíte starat a hru to přeci jen trošičku zrychlí.



Hra je nyní mnohem více akční a máte k dispozici více schopností

Přesto je Ori opět hlavně o skákání a bojích s nepříteli. Hra přes všechny rozdíly pořád až tak jiná není. Větší rozdíly jsem pocítil při bossfightech, které sází na dokonalou preciznost a znalost nepřítele. Přišly mi však spíše otravné a zdlouhavé. Asi je dobré před hraním popřemýšlet o obtížnosti, jelikož umřít po páté, protože jste u tuhého bosse udělali jeden špatný pohyb, není příjemné.

To byly přesně ty momenty, kdy jsem byl ze hry zmatený. Často jsem umíral proto, že jsem zkrátka nevěděl, co mám dělat. Výzva zde nepřicházela tím stylem, aby se mi to líbilo. A je vlastně na vás, zda ji chcete. Pokud si chcete nerušeně prohlížet herní svět, popřemýšlejte o lehčí obtížnosti.

Užijte si les

Žádná novinka ale hru zásadně nemění. Co se mě týče, je to právě audiovizuální styl, který dělá hru výjimečnou. Ori si čistě technicky po grafické stránce moc nepolepšil. Nicméně každá lokace je opět nádherná a hra zkrátka budí emoce.



Grafika je stejná jako v předchozím díle, ale uchvátí vás

Hru jsem dostal k dispozici před oficiálním vydáním, kdy trpěla značnými technickými problémy. Od Day 1 patche jsem zatím na nic vážného nenarazil (to však neznamená, že to tam není). Rozhodl jsem se tedy, že technické problémy nebudu tolik zahrnovat do finálního rozhodnutí.

Ve výsledku však musíme započítat, že hra přes všechny změny toho tolik nového nepřináší. Oriho mám rád, ale na rovinu, i první díl měl schopnost rychle omrzet. Ori je kvalitní plošinovka, která však dokáže rychle ztratit tempo. Jelikož jsem si předchozí díl připomněl, nový Ori úplně ztratil ten „WOW efekt“ a rychle zapadl do jistého stereotypu.

Co tím chci říct, že Ori je skvělý. Nemám z něj však pocit něčeho neuvěřitelného. Je to příjemná a odpočinková hra, která by vám, pokud jste fanoušky plošinovek, uniknout neměla. Již během prvních hodin jsem ale pocítil, že svět je pro mě spíš takovou rutinou než úžasnou zemí neznáma.