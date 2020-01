Ori and the Will of the Wisps: pokračování roztomilé metroidvanie

Když na začátku roku 2015 vyšel Ori and the Blind Forest, působil docela nenápadně. Nápaditá plošinovka s roztomilým stvořením v hlavní roli si ale velmi rychle získala oblibu hráčů. Ať už je to grafické zpracování, vyprávění příběhu nebo hratelnost, to všechno se rakouským Moon Studios podařilo na výbornou. Zásadní je ale také obtížnost hry. Může se zdát, že Ori je spíše pro mladší hráče, ale velmi rychle poznáte, že k němu budete muset přistupovat seriózně.

Na pokračování Oriho příběhu už čekáme docela dlouhou dobu. O první oficiální informace se vývojáři podělili během E3 v roce 2017. Od té doby se objevovali na každé větší akci. Po oznámení data vydání, které připadalo na letošní únor, přišel ještě odklad. Naštěstí se ale nejedná o nijak drastický posun. Do kalendáře si poznačte datum 11.března, které bylo odhaleno během loňského předávání cen The Game Awards.

I když se tvůrci Oriho v průběhu let podělili o spoustu informací z vývoje, tak je většinou řeč o posunu a vylepšování hratelnosti. Příběh je něco, co nekousávají jen okrajově a ani se nedivíme. Dějová linka byla v Blind Forestu velmi silná a už v prvních minutách hraní bylo znát, že její autoři umí hrát na emoce. Podobně by to mělo být i u Will of the Wisps. Zatím jen víme, že kromě Oriho se na obrazovce bude často objevovat i mladá sova Ku, což je potomek Kura, hlavního záporáka z první hry. “Hráči měli rádi postavy z Blind Forestu. V pokračování jich tedy bude ještě o něco více a potkáte i pár známých stvoření,” řekl Thomas Mahler, jeden ze zakladatelů Moon Studios.

Dále také podotknul, že si dali velmi záležet na přidávání nových prvků do hratelnosti. “Nové schopnosti budou komplexní. Každá z nich má vícero využití a chceme, aby je každý hráč používal trochu jinak.” Vypadá to, že Oriho schopnosti si budete moci výrazně přizpůsobit podle svého, takže je tu i potenciál znovuhratelnosti, kdy budete při vývoji Oriho postupovat odlišně.

Pár novinek můžete zahlédnout ve zveřejněných trailerech. Ať už to jsou nové útoky nebo schopnosti, které vám pomohou při pohybu v okolním prostředí, v běhu to všechno vypadá nádherně. Nedivíme se, že vývojáři nechtějí upustit od této stylizace. I tentokrát ji bude na pozadí doprovázet líbezný hudební doprovod. Ten má opět na svědomí skladatel Gareth Coker, který za Blind Forest dostal i několik ocenění, mezi které patří BAFTA nebo cena na Game Awards za nejlepší soundtrack roku.

Nemusíte se bát, že by si vývojáři všechny nápady vyplácali už v prvním dílu. Nových prvků v hratelnosti bude celá řada. “Will of the Wisps je pro Blind Forest asi takový pokrok, jako byli Super Mario Bros. 3 v porovnání s původními Super Mario Bros.,” dodal Mahler. K tomu se přidal i producent Dan Smith, který řekl, že je pro ně důležité, aby se hráči s novými mechanikami sžili plynule, takže je na ně nevychrlí všechny najednou hned na začátku hry. Základní mechaniky by každopádně měly být stále stejné.

Jelikož je vydavatelem hry opět Microsoft, tak se Will of the Wisps hned v den vydání objeví v knihovně předplatného Xbox Game Pass. Pokud za něj nechcete hned po vydání dávat plnou cenu, je tohle skvělá příležitost, jak si ho vyzkoušet.

Hra také bude součástí programu Xbox Play Anywhere. To znamená, že vám stačí koupit buď verzi pro PC nebo Xbox One, a můžete hrát na obou platformách. Vývojáři samozřejmě hodlají využít i dodatečného výkonu konzole Xbox One X. Tam hra poběží s podporou rozlišení 4K a technologie HDR.

I když je Ori and Will of the Wisps momentálně oznámený jen na PC s Windows 10 a Xbox One, je docela možné, že se podobně jako první díl později objeví i na Nintendu Switch. Funguje to podobně jako u Cupheadu od Studia MDHR. Může se zdát, že Moon Studios patří přímo pod Microsoft, ale ve skutečnosti ho nevlastní. Jen spolu mají uzavřenou dohodu.

Ori je jednoznačně jednou z her, které mohou hráči na PlayStationu ostatním platformám jen závidět. Will of the Wisps zatím vypadá jako důstojné pokračování a vzhledem k tomu, že takových skákaček dnes zkrátka moc nevychází, pro fanoušky žánru je to samozřejmost. Navíc je stejně jako všechny hry vydávané Microsoftem hned od vydání dostupný v Game Passu, tak vám bude stačit pár korun a můžete se pustit do hraní.